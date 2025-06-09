Химкинские инженеры стали серебряными призерами волейбольной лиги «Трудовые резервы»

Сотрудники НПО «Энергомаш» и НПО Лавочкина из Химок стали серебряными призерами весеннего этапа Волейбольной лиги «Трудовые резервы», они выступили в составе сборной команды госкорпорации «Роскосмос». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие команды предприятий оборонно-промышленного комплекса России. В финальный день команда «Роскосмоса» одержала две победы и по итогам всего этапа заняла второе место в высшем дивизионе турнира — «Меркурий». Их главными соперниками выступили команды «Рособоронэкспорта», завода имени Зверева, «Яковлева» и других предприятий.

«Команда „Роскосмоса“ показала отличную слаженность, высокий уровень подготовки и волю к победе, уступив лишь одному сопернику. Это еще раз подтверждает, что наши специалисты способны достигать выдающихся результатов не только в космической отрасли, но и в спортивной сфере», — отметила лидер движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.