Химкинские инженеры вошли в число призеров Всероссийского забега «Гонка Героев»
Инженеры из Химок стали призерами на Всероссийском забеге «Гонка Героев»
Фото: [Администрация г. о. Химки]
Сотрудники научно-производственного объединения имени Лавочкина из Химок вошли в числе призеров Всероссийского экстремального забега «Гонка Героев», участниками которого в общей сложности стали 4,5 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
Две команды, сформированные из 20 сотрудников предприятия, смогли преодолеть 8 км с 30 физическими и тактическими испытаниями и стать лучшими среди всех команд «Роскосмоса».
В пресс-службе отметили, что ранее инженеры НПО Лавочкина из Химок стали серебряными призерами весеннего этапа Волейбольной лиги «Трудовые резервы» в составе сборной команды «Роскосмос».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.