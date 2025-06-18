Химкинские инженеры вошли в число призеров Всероссийского забега «Гонка Героев»

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

Сотрудники научно-производственного объединения имени Лавочкина из Химок вошли в числе призеров Всероссийского экстремального забега «Гонка Героев», участниками которого в общей сложности стали 4,5 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Две команды, сформированные из 20 сотрудников предприятия, смогли преодолеть 8 км с 30 физическими и тактическими испытаниями и стать лучшими среди всех команд «Роскосмоса».

В пресс-службе отметили, что ранее инженеры НПО Лавочкина из Химок стали серебряными призерами весеннего этапа Волейбольной лиги «Трудовые резервы» в составе сборной команды «Роскосмос».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.