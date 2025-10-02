Химкинские юношеские команды обыграли ярославских футболистов
Футбольные команды из Химок обыграли представителей Ярославля
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В Химках на стадионе «Новые Химки» прошли матчи 28-го тура Юношеской футбольной лиги «Центр», в рамках которых спортсмены Академии СШОР «Химки» встретились с командами «Шинник» из Ярославля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.
Старший инструктор Академии СШОР «Химки» Григорий Коваленко уточнил, что в матче воспитанников 2010 года рождения химкинские спортсмены одержали победу со счетом 3:1. Матч команд 2009 года рождения завершился победой «Химок» со счетом 3:2.
В сообщении уточнили, что в субботу, 4 октября, состоятся выездные матчи в Калуге с соперниками из местной спортивной школы, трансляция доступна по ссылке.
