В Химках на стадионе «Новые Химки» прошли матчи 28-го тура Юношеской футбольной лиги «Центр», в рамках которых спортсмены Академии СШОР «Химки» встретились с командами «Шинник» из Ярославля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.

Старший инструктор Академии СШОР «Химки» Григорий Коваленко уточнил, что в матче воспитанников 2010 года рождения химкинские спортсмены одержали победу со счетом 3:1. Матч команд 2009 года рождения завершился победой «Химок» со счетом 3:2.

В сообщении уточнили, что в субботу, 4 октября, состоятся выездные матчи в Калуге с соперниками из местной спортивной школы, трансляция доступна по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.