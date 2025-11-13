Химкинские юные актеры прошли в финал регионального проекта «Творческий поединок»
Фото: [Администрация г.о. Химки]
Юные актеры из Детского эстрадного музыкального театра «Мюзикл» из Химок вышли в финал регионального проекта «Театральный поединок», они выступили в жанре импровизации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
Теперь им предстоит принять участие в следующем этапе – 24 ноября актеры выйдут на сцену Московского Губернского театра.
«Вот уже 33 года коллектив работает на базе детской школы искусств им. А.Н. Верстовского. Его возглавляет Елена Леонидовна Широкова, преподаватель высшей категории, заведующая музыкально-театральным отделением, лауреат премии «Признание» Союза театральных деятелей России», — отметила глава города Елена Землякова.
Муниципальный депутат Юлия Мамай подчеркнула, что данный конкурс является важнейшим этапом в становлении артистов.
