Химкинские кадеты приняли участие в марш-броске в честь героев битвы за Москву

В Химках в честь 84-летия со дня начала контрнаступления Красной Армии в битве за Москву прошла патриотическая акция – 12‑километровый марш‑бросок по историческому маршруту Перемилово — Семешки — Яхрома, в котором приняли участие кадеты школы № 8 имени Матвеева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Участники прошли по памятным местам, связанным с датой. Их также ждали реконструкция военных событий, интерактивный музей с подлинными артефактами тех лет, а также полевая кухня.

«Этот маршрут стал важной традицией для наших учащихся. Здесь они ощущают дух тех, кто защищал Москву, и учатся бережно относиться к нашей истории», – отметила директор школы № 8 имени Матвеева Ольга Игнатьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.