Химкинские кадеты стали участниками бала в императорском дворце

Воспитанники школы «Лига первых» и «Кадетского корпуса» из Химок стали участниками бала, который прошел в историческом Путевом дворце Екатерины II в Великом Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В ведомстве уточнили, что для этого им удалось пройти в финал регионального марафона «Виват, кадеты!». Вместе с другими кадетами из 25 команд они соревновались в творческом конкурсе фотоснимков и военно-патриотической игре. Кульминацией мероприятия стал трехдневный выездной десант «Рыцари XXI века» в Великом Новгороде. Для участников подготовили экскурсии, викторину по истории государственности и командные интенсивы, а также торжественный бал.

