Химкинские лучники одержали победу на областном чемпионате

Лучники из Химок одержали победу на областном чемпионате
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В Химках прошел чемпионат Московской области по стрельбе из лука, по итогам которого спортсмены округа завоевали три медали – две золотые и одну бронзовую. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
В рамках первого дня соревнований участники стреляли из классического лука, второго — из блочного. Победителей определили по сумме очков. Воспитанники спортшколы «Химки» Владислав Васильев и Иван Козлов заняли первые места, Елизавета Игнатова — третье.
«Все спортсмены выпускают сначала 30 стрел, потом перерыв, и еще серия — 30 стрел. Очки за первые две серии суммируются. После идут уже финалы – по олимпийской системе», — рассказала тренер-преподаватель спортшколы «Химки» Светлана Любанская.
