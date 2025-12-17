Химкинские школьники изготовили новогодние экоигрушки

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В выставочном комплексе «Артишок» в Химках прошел мастер‑класс, в рамках которого школьники создали экоигрушки для новогодней елки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

Подростки создали фигурки сов из шишек. К процессу подключились депутаты города Инна Монастырская и Валентин Герасимов.

«Такие занятия — настоящий урок экологической осознанности. Игрушки из натуральных материалов гипоаллергенны и безопасны для дома», – отметила Инна Монастырская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.