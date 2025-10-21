Химкинские школьники представили постановку по пьесе Александра Грибоедова
Школьники Химок представили постановку по пьесе Александра Грибоедова
Фото: [Администрация г. о. Химки]
Ученики лицея № 7 в Химках из театральной студии «Вместе» представили собственную постановку «Ах, Саша…», в основу которой вошла комедия Александра Грибоедова «Горе от ума». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Мероприятие посетили школьники, педагоги и родители, почетные гости: начальник управления образования Юрий Кандалов, депутаты Химок Галина Болотова и Юлия Ишкова.
«Очень радостно видеть, как школьники обращаются к классике не формально, а с искренним интересом и творческим подходом. Такие проекты помогают ребятам не просто узнавать литературу, а по-настоящему чувствовать ее, находить в ней отклик для себя и своего поколения», – сказала депутат Галина Болотова.
