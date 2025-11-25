Химкинские школьники представили спектакль «Белый вальс» в Москве

Ученики школы №8, лицея №7 и Аэрокосмического лицея из Химок представили музыкальный спектакль «Белый вальс» в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, концерт был посвящен творчеству русского композитора Михаила Глинки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Мероприятие провели в преддверии Дня матери, его дополнили исторические костюмы и декорации.

«Химкинские ребята выступили на одной сцене с ведущими солистами и музыкантами оперных и балетных театров Москвы — и справились блестяще. Их исполнение стало настоящим созвучием классической музыки, поэзии и детского таланта», — рассказала директор школы № 8 имени Матвеева Ольга Игнатьева.

