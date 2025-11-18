Химкинские школы получили федеральный знак качества образования

Три школы в Химках вошли в число лучших в России, их отметили «Знаком качества образовательных организаций». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Федеральную награду в категории «Высокая культура оценивания» получили Гимназия № 9, Химкинский лицей и Лицей № 15.

«От всей души поздравляю педагогические коллективы, руководство образовательных учреждений, а также детей и родителей. Наши дети показывают отличные результаты, принимают участие в международных, всероссийских и межрегиональных конкурсах и олимпиадах», — отметила глава городского округа Елена Землякова.

Депутат Юлия Ишкова подчеркнула, что получение федерального знака качества подтверждает то, что в Химках выстроена современная, честная и прозрачная система оценивания.

