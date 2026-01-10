Химкинские специалисты проведут уборку снега на улицах

На улицах и во дворах Химок продолжается уборку снега, сотрудники коммунальных служб и специальная техника проводят работы на улицах Зои Космодемьянской, Розы Люксембург, Маяковского и на Юбилейном проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Во время расчистки территорий они уделяют особое внимание уделяют лестницам, подъемам и спускам, а также участкам с уклоном. Жителям округа напомнили, что оставить обращения по поводу уборки можно на горячей линии по номеру телефона: +7 (495) 793-01-01. В случае экстренной ситуации нужно позвонить по номеру 112.

