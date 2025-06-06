Химкинские спортсменки завоевали награды на чемпионате Союзного государства по фехтованию

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

Воспитанницы фехтовальной спортшколы олимпийского резерва Химок завоевали медали открытого чемпионата Союзного государства по фехтованию, в которых приняли участие более 300 спортсменов Белоруссии и России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

Так, химчанка Кристина Ясинская разделила победу с напарницами по сборной «Россия 1» и заняла первое место в финале командных состязаний среди шпажисток.

«Гордимся нашими ребятами! Наш город — столица подмосковного спорта. Будем и впредь поддерживать спортсменов на стартах всех уровней», — поделился депутат Химок Руслан Шаипов.

Кроме того, Лейла Пириева и еще одна представительница округа Лейла Мамедова из Центра фехтования Ильгара Мамедова стали серебряными призерами, они выступили в командных соревнованиях среди рапиристок в составе подмосковной сборной.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.