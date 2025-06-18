Химкинские спортсмены проведут матчи за призовые места в ЮФЛ

Команды спортивной школы олимпийского резерва по футболу продолжают борьбу за призовые места Юношеской футбольной лиги, в 12-м туре соревнований спортсмены Химок 2009 и 2010 годов рождения встретились с представителями Костромы на стадионе СК «Новые Химки». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

Так, команда 2010 года закончила игру со счетом 2:2, 2009 года рождения — 1:1. В выходные, 21 и 22 июня, команды Академии поедут в Ярославль на матч с местным «Шинником». Ближайшие домашние матчи пройдут 29 июня, в них химчане встретятся с командой из Калуги. С расписанием других ближайших игр можно ознакомиться на официальном сайте ЮФЛ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.