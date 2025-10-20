Химкинские спортсмены завоевали медали на чемпионате мира по шахбоксу
Спортсмены из Химок завоевали медали чемпионата мира по шахбоксу
Фото: [Администрация Химки г.о.]
Химчане Арам Симонян и его тренер Андрей Акаев выступили в составе российской сборной на VII чемпионате мира по шахбоксу в Сербии, они тренируются в луневской спортивной школе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.
Андрей Акаев одержал победу в возрастной категории +40 лет, Арам Симонян – получил бронзовую медаль в возрастной категории 14–15 лет. В общей сложности сборная России завоевала 55 наград различной пробы.
«От всей души поздравляю наших ребят с заслуженными наградами! Ваша победа — это гордость для всех «Химок»!» — прокомментировала депутат «Химок» Татьяна Кавторева.
В соревнованиях приняли участие 17 стран и 170 спортсменов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.