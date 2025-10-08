Химкинские спортсмены завоевали восемь медалей на Кубке Подмосковья по спортивному туризму

Воспитанники спортшколы имени Горелова представили Химки на Кубке Московской области по спортивному туризму и завоевали восемь медалей, турнир провели на пешеходных дистанциях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.

Так, Сергей Пешиков завоевал золотую и серебряную медали, Денис Тюрин и Леонид Калиновский – бронзовые. Среди младших участников второе место в паре заняли Тимофей Пешиков и Петр Степанов, среди девочек бронзовыми призерами стали Вера и Надежда Терек.

«Два года назад в нашем округе запустили уникальный проект "Интерактивное ориентирование в парках Химок". Любой житель может попробовать себя в роли начинающего ориентировщика. Именно такие проекты, которые вовлекают в спорт новых людей, помогают нам развивать физическую культуру в городе и находить новые таланты», – рассказал заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Отметим, что участниками соревнований стали более 350 спортсменов из 17 городов Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.