Химкинские танцоры завоевали медали на Международном фестивале

Танцевальные коллективы Дома культуры «Брехово» представили Химки на V Международном хореографическом конкурсе «Триумф танца» и заняли призовые места, а также получили Гран-при. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

На сцене выступили артисты театрально-танцевальной студии «Релакс». Так, например, команда Kids с творческой работой «Космическое путешествие» завоевала первое место, Junior с танцем «Танцевальная миссия» стал призером конкурса и так далее. Кроме того, награды получил коллектив театра танца «Мирида».

