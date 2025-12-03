Химкинских школьников посвятили в кадеты

Учеников 10-го класса школы-интерната «Кадетский корпус» в Химках посвятили в кадеты Следственного комитета России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Воспитанниками кадетского класса СК РФ имени Александра Невского стали 20 ребят. На торжественной церемонии принятия присяги присутствовали их родные и наставники, а также представители Следственного комитета РФ и администрации округа.

