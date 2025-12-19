Химкинский аэропорт Шереметьево украсили в преддверии Нового года

В преддверии Нового года в Химках украсили аэропорт Шереметьево — там появились ели, световые инсталляции и тематические подвесные композиции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

В Терминале B появилась восьмиметровая новогодняя ель, украшенная фигурными снежинками и неоновыми самолетами. Зоны регистрации и ожидания дополнили гирлянды, еловые арки и хвойные композиции. Для пассажиров обустроили праздничные фотозоны.

До середины января в аэропорту также работает Почта Деда Мороза. 26 декабря Дед Мороз и Снегурочка из Московской усадьбы Деда Мороза приедут туда, чтобы поздравить пассажиров с наступающими праздниками.

