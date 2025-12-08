Химкинский баскетбольный клуб обыграл «БАРС-РГЭУ» в туре Суперлиги

Баскетбольный клуб «Химки» одержал победу в выездном матче чемпионата Суперлиги и обыграл команду «БАРС-РГЭУ» со счетом 78:67. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

К экватору встречи счет составил 31:31, в финале матча «Барс» ушел в овертайм. В итоге игра завершилась победой химкинского клуба. В среду, 10 декабря, подопечные Глеба Плотникова сыграют домашний матч Кубка России против команды «Динамо» из Грозного. Игра начнется в БЦ «Химки» в 19:00, вход для болельщиков бесплатный.

