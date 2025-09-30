Химкинский баскетбольный клуб проведет первую игру нового сезона Суперлиги

Баскетбольный клуб «Химки» готовится к первой игре нового сезона Суперлиги, которую проведет против гостей из Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Игра пройдет в среду, 1 октября, в 19:00 в баскетбольном центре «Химки», вход для болельщиков свободный. В новом сезоне обновился состав команды, в нее вошли Владислав Одиноков, Павел Лобарев и Максим Прощенко, Артем Востриков и Максим Карванен. Главным тренером стал воспитанник БК «Химки» Глеб Плотников.

«С болельщиками «Химок» я хорошо знаком еще со времен, когда выступал за молодежную команду, а позже, когда вернулся в клуб, как ассистент главного тренера. Нас всегда очень здорово поддерживали трибуны», – поделился Глеб Плотников.

