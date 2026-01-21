Химкинский баскетбольный клуб провел домашний матч с командой «Зенит-2»

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

Баскетбольный клуб «Химки» провел домашний матч с питерской командой «Зенит-2» в рамках чемпионата Суперлиги, игра завершилась со счетом 80:82 в пользу соперника. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

Матч посетила ВРИП главы Химок Инна Федотова.

«Обсудили все текущие задачи с президентом клуба Дмитрием Голубковым и генеральным директором Павлом Астаховым. Уверена, клуб будет радовать болельщиков яркими победами и результатами», — отметила Федотова.

В субботу, 24 января, команда проведет новую игру в Баскетбольном центре «Химки» – против команды «Динамо» из Грозного. Вход для болельщиков бесплатный, трансляция доступна по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.