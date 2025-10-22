Химкинский баскетбольный клуб сыграет с командой «ЦСКА-2»

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В субботу, 25 октября, баскетбольный клуб «Химки» проведет домашний матч против команды «ЦСКА-2», он состоится в Баскетбольном центре «Химки» в 14:00 в рамках очередного тура Суперлиги. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Представители Подмосковья делят первое место с командой «ЧБК» (четыре победы в четырех матчах), соперники занимают 10-е место с одной победой в трех играх. В пресс-службе уточнили, что вход на игру для болельщиков бесплатный.

Отметим, что 2 ноября химкинский клуб отправится на выездную игру в Челябинск, они встретятся с командой «ЧБК».

