Химкинский футбольный клуб «МамСити» завоевал награду на «Кубке футбольных мам — 2025»

Женский футбольный клуб «МамСити» из Химок завоевал серебряную медаль на «Кубке футбольных мам — 2025» в дивизионе среди любительских команд. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В турнире приняли участие шесть опытных и шесть любительских команд. Химкинским участницам удалось получить медали в форме самолета — символа города авиации, а также фарфоровую бутсу. Звание лучшего игрока команды получила Анастасия Пахомова, лучшего защитника – Ольга Короткова.

«Мы рады новым игрокам в команде. Благодаря более опытным сокомандницам и грамотно построенным тренировкам, новички быстро обучаются, набираются игрового опыта и уже после месяца тренировок отправляются на чемпионаты и турниры», — рассказала основатель и руководитель «МамСити» Екатерина Сурина.

