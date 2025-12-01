Химкинский метеоспутник запустят с Байконура

В декабре 2025 года в космос на ракете‑носителе «Протон‑М» отправят метеоспутник «Электро‑Л» № 5, созданный в Химках на территории научно‑производственного объединения имени С. А. Лавочкина, он уже прибыл на космодром Байконур. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

До запуска специалисты проведут финальную проверку аппарата, заправят его топливом и выполнят стыковку с разгонным блоком и ракетой‑носителем. Он будет обеспечивать круглосуточный мониторинг погодных условий с периодичностью от 15 до 30 минут, а также выявлять чрезвычайные ситуации. Это позволит создавать более точные прогнозы погоды, а также внесет вклад в работу международной поисково-спасательной системы Коспас-Сарсат.

