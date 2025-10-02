Химкинский параспортсмен стал бронзовым призером на Всероссийских соревнованиях по стендовой стрельбе

Химкинский параспортсмен Алексей Чувашев стал бронзовым призером на Всероссийских соревнованиях по стендовой стрельбе (пара-трапу) среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.

В состязаниях приняли участие более 30 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и ветераны боевых действий из Москвы, Калужской, Челябинской и Пензенской областей, а также Краснодарского края и Республики Татарстан. Чувашев выступил от физкультурно-спортивного клуба «Благо» в составе подмосковной сборной в классе SG-S.

