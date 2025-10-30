Химкинский шахматист выступит на Кубке мира в Индии

Представитель Химок, 19-летний Володар Мурзин станет одним из 206 спортсменов, которые выступят на Кубке мира в Индии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на список, который опубликовала Международная шахматная федерация (ФИДЕ).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.

Кубок мира ФИДЕ стартовал 30 октября, он будет проходить до 27 ноября и пойдет в цикл чемпионата мира. Победитель и призеры смогут сыграть в турнире претендентов 2026 года, призовой фонд турнира составит 2 млн долларов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.