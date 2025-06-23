Инженер из Химок стала бронзовым призером на всероссийской регате

Специалист НПО имени С. А. Лавочкина из Химок Анастасия Косенкова выступила на всероссийской регате «Sailing Team» в составе женского экипажа Роскосмоса, команде удалось завоевать бронзовые медали. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

Женская команда Роскосмоса соревновалась с мужским экипажем корпорации, по результатам двух гонок они набрали одинаковое количество баллов. Однако девушки забрали «бронзу» по дополнительным показателям. Второй экипаж оказался на четвертом месте.

«Этот сезон стал дебютным для многих из нас, но мы доказали: это только начало!» — поделилась Косенкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.