Инженер из подмосковных Химок стал призером турнира по петанку

Сотрудники НПО «Энергомаш» приняли участие в турнире «Московский шар», который прошел в рамках XI этапа Гран-при России по боулспорту в дисциплине «петанк». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Так, в личном мужском зачете Константин Сурнин занял третье место, Алексей Плаксин – четвертое.

«У меня получилось обыграть одного из главных фаворитов Гран-при, а мой коллега Алексей обыграл титулованного чемпиона», — поделился Сурнин.

В пресс-службе добавили, что в конце августа состоятся соревнования по бочче-воло, сотрудники НПО «Энергомаш» примут участие и в этой дисциплине боулспорта.

