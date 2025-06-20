Инженеры из Химок получили знаки ГТО

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

С начала 2025 года знаки ГТО получили 43 сотрудника научно-производственного объединения имени Лавочкина из Химок, для этого они выполнили необходимые нормативы в своей возрастной группе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

В пресс-службе уточнили, что 41 из них получили золотые знаки, остальные — серебряные. Помимо этого, нормативы сдали двое детей сотрудников.

«Гордимся коллегами, которые находят время для спорта, и рады, что к ГТО присоединяются их дети!» — поделилась организатор спортивных мероприятий НПО имени Лавочкина.

В 2024 году Химки стали одним из округов-лидеров в Подмосковье по числу знаков ГТО, их получили около 6,5 тыс. местных жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.