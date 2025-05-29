Инженеры из Химок стали участниками Всероссийского полумарафона

Сотрудники НПО имени Лавочкина и «Энергомаша» из Химок приняли участие во Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

Так, Владислав Пальмов и Анна Дубровина стали участниками от НПО «Энергомаш», еще 46 спортсменов выступили от НПО имени Лавочкина. Трасса проходила через Пречистенскую, Кремлевскую и Москворецкую набережные, а также участок Садового кольца. Они пробежали дистанции в 1, 5, 10 и 21 км.

«Погода была очень жаркая, но организаторы установили распылители воды, чтобы бегунам было легче преодолевать дистанцию. Забегом остался доволен, получил массу эмоций и зарядился энергией для последующих стартов», — поделился сотрудник НПО «Энергомаш» Владислав Пальмов.

В 2025 году в мероприятии приняли участие бегуны из всех субъектов России и представители 25 стран. Это стало абсолютным рекордом за девять лет проведения забега.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.