Ирина Фаевская: поддержка участников СВО и их семей — одно из основных направлений нашей работы

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская приняла участие в пленарном заседании в Госдуме. В его рамках федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова представила доклад о своей работе за 2024 год.

Москалькова сообщила, что по итогам прошлого года поступило 120 тыс. обращений. Она подчеркнула, что каждое второе обращение связано с защитой прав участников СВО и их семей.

Как отметила омбудсмен Подмосковья, поддержке бойцов и их семей в регионе уделяется особое внимание. Это одно из основных направлений работы аппарата уполномоченного.

«Поддержка участников СВО и их семей по-прежнему остается одним из основных направлений нашей работы», — сказала Фаевская.

Она добавила, что жители региона обращаются с самыми разными вопросами. В аппарате внимательно рассматривают все обращения.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил благодарность правоохранительному блоку за помощь участникам СВО.