Ирина Фаевская подписала соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией ветеранов СВО Московской области
Омбудсмен Подмосковья будет сотрудничать с Ассоциацией ветеранов СВО региона
Фото: [пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская и председатель Ассоциации ветеранов СВО региона Кирилл Лосунчуков заключили соглашение о сотрудничестве.
В его рамках планируется обмениваться информацией о нарушениях прав участников спецоперации и их семей, а также помогать защищать права бойцов и проводить совместные мероприятия по повышению правовой грамотности населения.
«Совместными усилиями с Ассоциацией ветеранов СВО Московской области будем стараться повысить уровень защиты и восстановления прав и законных интересов участников специальной военной операции и членов их семей», — сказала Фаевская.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил президенту РФ Владимиру Путину, какая работа по оказанию поддержки участникам СВО ведется в регионе.