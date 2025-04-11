Ирина Фаевская подписала соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией ветеранов СВО Московской области

Фото: [ пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО ]

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская и председатель Ассоциации ветеранов СВО региона Кирилл Лосунчуков заключили соглашение о сотрудничестве.

В его рамках планируется обмениваться информацией о нарушениях прав участников спецоперации и их семей, а также помогать защищать права бойцов и проводить совместные мероприятия по повышению правовой грамотности населения.

«Совместными усилиями с Ассоциацией ветеранов СВО Московской области будем стараться повысить уровень защиты и восстановления прав и законных интересов участников специальной военной операции и членов их семей», — сказала Фаевская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил президенту РФ Владимиру Путину, какая работа по оказанию поддержки участникам СВО ведется в регионе.