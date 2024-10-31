Подмосковный омбудсмен помогла участнику СВО восстановить право на медико-социальную экспертизу

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла участнику специальной военной операции из Люберец получить медицинскую помощь, включая проведение медико-социальной экспертизы, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Военный получил тяжелое ранение и ему нужно было пройти экспертизу для установления инвалидности, а также реабилитационные мероприятия.

«В результате обращения, вопрос заявителя был проработан с региональным Министерством здравоохранения. Заявитель был госпитализирован в Люберецкую городскую больницу, где прошел необходимое лечение. После завершения обследования, результаты для оформления направления в бюро медико-социальной экспертизы будут переданы в поликлиническое отделение № 7», — сказала Фаевская.

Напомним, что обратиться к омбудсмену можно по телефону +7 (498) 602-32-20. Кроме того, жители могут написать обращение на почту upchmo@mosreg.ru или по ссылке.

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