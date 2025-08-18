Ирина Фаевская пообщалась с участниками СВО в филиале военного клинического госпиталя им. академика Бурденко

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская в рамках рабочего визита в филиал № 8 Главного военного клинического госпиталя им. академика Н. Н. Бурденко Минобороны России пообщалась с бойцами СВО.

Вместе с заместителем военного прокурора Солнечногорского гарнизона Сергеем Жовнируком и главой областного филиала Госфонда «Защитники Отечества» Ольгой Ермаковой Ирина Фаевская напомнила бойцам о доступных им мерах соцподдержки. Все заявления военнослужащих были приняты в письменном виде и будут рассмотрены.

«Важно, чтобы каждый участник специальной военной операции и его семья знали, что они не одиноки», - сказала омбудсмен региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании Бюро высшего совета «Единой России». В его рамках он рассказал о ключевых направлениях поддержки участников СВО в регионе.