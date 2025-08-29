Фото: [ пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО ]

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская посетила филиал Фонда «Защитники Отечества» в Ханты-Мансийском автономном округе — Югра.

Визит состоялся в рамках работы Межрегионального координационного совета омбудсменов.

«Здесь созданы очень комфортные условия для посетителей. Есть комнаты отдыха, кабинеты врачей, библиотека и тренажерный зал», —рассказала Фаевская.

В филиале оказывают всестороннюю помощь участникам СВО — в части реабилитации, трудоустройства, получения медицинского лечения и психологической поддержки. На сопровождении филиала находится 3 тыс. семей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в областной филиал фонда обращаются около 25 человек в день.