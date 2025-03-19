Ирина Фаевская посетила пункт временного размещения в Подольске

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская посетила пункт временного размещения, организованный на базе детско-юношеского оздоровительного центра «Мечта» в Подольске.

Вместе с омбудсменом региона ПВР посетили представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и представитель аппарата федерального омбудсмена Татьяны Москальковой.

В ПВР проживают жители ЛДНР и Курской области. Фаевская лично пообщалась с ними, узнала об актуальных запросах и проблемах. По словам жителей, все с нетерпением ждут открытия новой дороги и запуска рейсового автобуса, чтобы детям было удобнее добираться до школы, а взрослым — на работу.

«Атмосфера в ПВР очень доброжелательная, люди благодарны. Они с удовольствием делились с нами историями о том, какие артисты к ним приезжали и как занимаются с их детьми», — рассказала Фаевская.

За три года в ПВР помогли более чем 300 гражданам. Сейчас здесь проживают 120 жителей ЛДНР и 33 переселенца из Курской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об отправке фуры с гуманитарной помощью в Курск. Груз отправился из Балашихи в рамках акции «Доброе дело».