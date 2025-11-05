Ирина Фаевская поздравила работников суда с профессиональным праздником
Омбудсмен Подмосковья поздравила с новым праздником работников суда
Фото: [пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская поздравила работников суда с их профессиональным праздником. В России он отмечается в первый раз.
Обращаясь к работникам суда, Фаевская отметила, что их моральные принципы и профессионализм являются основой для справедливого разрешения споров, а также защиты прав жителей.
Праздник приурочен к указу Петра I «О форме суда», который был подписан 5 ноября 1723 года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил судебных приставов области и вручил им награды.