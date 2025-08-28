Ирина Фаевская принимает участие в Межрегиональном координационном совете омбудсменов
Фото: [пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская принимает участие в Межрегиональном координационном совете омбудсменов, который проходит в Ханты-Мансийске.
В рамках мероприятия участники обсуждают вопросы реализации прав граждан с инвалидностью на доступную среду.
«Защита прав инвалидов всегда была актуальной темой, а сейчас особенно. Например, многим нашим бойцам необходимы протезирование и реабилитация. Впервые столкнувшись с этими вопросами, многие испытывают трудности. Наша задача — выявить существующие недоработки и обратить на них внимание», - сказала Фаевская.
В рамках совета уполномоченные посетили школу №2, Ханты-Мансийский реабилитационный центр, государственную библиотеку Югры и Государственный художественный музей.
