Ирина Фаевская принимает участие в Межрегиональном координационном совете омбудсменов

Омбудсмен Подмосковья присоединилась к Межрегиональному совету уполномоченных

Фото: [пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО]

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская принимает участие в Межрегиональном координационном совете омбудсменов, который проходит в Ханты-Мансийске.

В рамках мероприятия участники обсуждают вопросы реализации прав граждан с инвалидностью на доступную среду.

«Защита прав инвалидов всегда была актуальной темой, а сейчас особенно. Например, многим нашим бойцам необходимы протезирование и реабилитация. Впервые столкнувшись с этими вопросами, многие испытывают трудности. Наша задача — выявить существующие недоработки и обратить на них внимание», - сказала Фаевская.

В рамках совета уполномоченные посетили школу №2, Ханты-Мансийский реабилитационный центр, государственную библиотеку Югры и Государственный художественный музей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность создания доступной среды в регионе.

