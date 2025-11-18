Фото: [ пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО ]

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская приняла участие в заседании комитета Госдумы по молодежной политике и российского омбудсмена Татьяны Москальковой.

В рамках заседания участники обсудили вопросы обновления Основ госполитики РФ по повышению правовой грамотности жителей. Еще одной темой стало урегулирование использования питбайков на законодательном уровне.

