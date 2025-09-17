Ирина Фаевская приняла участие в заседании Общественной наблюдательной комиссии

Омбудсмен Подмосковья приняла участие в итоговом заседании ОНК VI состава

Официально
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова]

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская приняла участие в итоговом заседании Общественной наблюдательной комиссии шестого состава.

В рамках мероприятия участники обсудили итоги работы. Теме наставничества было уделено особое внимание.

Председатель ОНК региона, зампред ОПМО Сергей Леонов выразил благодарность представителям власти за поддержку инициатив ОНК и содействие. Он отметил, что удалось увеличить число проверок мест принудительного содержания и реализовать положения закона о пробации.

Актуально
Подмосковье
Уполномоченный по правам человека в Московской области