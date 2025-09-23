Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская приняла участие во Всероссийском координационном совете омбудсменов. Тема заседания — защита прав человека в местах принудительного содержания.

Как отметила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова, за последние 2,5 года число жалоб от лиц, которые находятся в местах лишения свободы, составило более 74 тыс.

Фаевская подчеркнула, что тема защиты прав такой категории граждан очень актуальна. По ее словам, в этой сфере есть вопросы, требующие решения. Все обращения по этой части, поступающие в аппарат подмосковного омбудсмена, находятся на личном контроле уполномоченного.

«Каждый человек, независимо от своего прошлого, имеет право на справедливость, уважение и основные права, которые должны оставаться неприкосновенными», — подчеркнула Фаевская.

