Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская приняла участие во Всероссийском совещании омбудсменов. Его приурочили к пятилетию принятия федерального закона об уполномоченных по правам человека в регионах РФ.

Совещание прошло под руководством федерального омбудсмена Татьяны Москальковой. Его участниками стали уполномоченные из всех регионов России, в том числе уполномоченные по правам коренных малочисленных народов.

За пять лет число обращений к региональным омбудсменам выросло более чем в полтора раза. В целом они рассмотрели свыше 200 тыс. обращений.

«Хочу поблагодарить своих коллег в других субъектах нашей страны за плодотворное взаимодействие по восстановлению прав граждан. У нас налажена очень хорошая коммуникация», - отметила Фаевская.

В ходе совещания участники наметили план дальнейшей работы по совершенствованию правозащитной деятельности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил благодарность Инне Волковой за работу на посту главы Электростали.