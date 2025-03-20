Ирина Фаевская рассказала, как происходит процедура раздела имущества супругов через медиатора

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала, как происходит процедура раздела общего имущества супругов через медиатора. С соответствующим вопросом в аппарат омбудсмена обратился житель Королева.

По словам Фаевской, процедура медиации применяется к спорам, которые возникают из гражданских, административных и других публичных правоотношений, а также к спорам, возникающим из трудовых и семейных правоотношений.

Посредник может действовать как на профессиональной, так и на непрофессиональной основе — как платно, так и бесплатно. В случае оплаты она осуществляется сторонами в равных долях.

Медиатор не может быть представителем какой-либо стороны; действовать в случае личной заинтересованности в результате процедуры раздела; состоять в родственных отношениях с одной из сторон; делать без согласия сторон публичные заявления по существу спора; вносить предложения об урегулировании спора. Медиатор может поддерживать связь как со всеми сторонами вместе, так и с каждой из них в отдельности.

Процедура медиации должна быть прекращена, если стороны заключили медиативное соглашение; если они заключили соглашение о прекращении процедуры медиации, не достигнув согласия; если медиатор передал сторонам письменное заявление о прекращении процедуры; если одна из сторон передала медиатору письменное заявление об отказе от продолжения процедуры; если истек срок проведения процедуры.

Ранее Ирина Фаевская помогла заявителю из Сергиева Посада, который оказался в сложной жизненной ситуации.