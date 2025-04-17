Ирина Фаевская рассказала, можно ли газифицировать дом, не зарегистрированный в Росреестре

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская разъяснила, можно ли подключить к газу дом, который еще не зарегистрирован в Росреестре.

Соответствующее обращение поступило в аппарат омбудсмена региона от жителя Каширы. Мужчина рассказал, что купил участок в одном из СНТ округа. Сейчас на территории проводится подключение домов к газовой сети. Однако дом жителя еще строится и не зарегистрирован в Росреестре.

Фаевская напомнила, что «догазификация» — это подключение к газораспределительным сетям оборудования, которое расположено в домовладениях, принадлежащих физлицам. В рамках такого подключения работы проводятся до границ домовладений без взимания платы. Важным условием является намерение владельца дома использовать газ только для личных целей, не связанных с предпринимательством.

Под домовладением понимается объект ИЖС или жилой дом с примыкающими к нему постройками. Подключить газ в рамках догазификации можно, если расположенные на участке объекты недвижимости зарегистрированы в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости». В Подмосковье регистрацией прав на недвижимость занимается Управление Росреестра по региону.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе к 2030 году планируется газифицировать почти 1 тыс. СНТ. Первые 70 из них подключат в 2025 году.