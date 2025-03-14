Ирина Фаевская рассказала, можно ли отказаться от выделенной путевки в санаторий

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала, можно ли отказаться от уже выделенной санаторно-курортной путевки. С соответствующим вопросом к омбудсмену региона обратился житель Кубинки.

Мужчина сообщил, что получил уведомление о выделении путевки в санаторий на первую половину апреля. Однако на это время у жителя назначена госпитализация.

Фаевская рассказала, что если жителю поступило уведомление о распределении путевки, ему необходимо в течение пяти рабочих дней дать согласие на получение путевки или отказаться от нее.

В случае отказа необходимо оформить соответствующее заявление не позднее семи рабочих дней до начала срока действия путевки. Если в течение года получатель дважды отказывался от путевки без уважительных причин, его могут исключить из реестра получателей.

К уважительным причинам отказа от путевки относятся: болезнь, смерть близких родственников, нахождение в командировке или в отпуске по беременности и родам, изменение семейного положения, вызов в органы дознания, предварительного следствия, прокуратуры, суд или налоговый орган, пожар, авария систем водоснабжения, отопления и чрезвычайные, непредотвратимые обстоятельства природного характера. Эту информацию необходимо подтвердить документами.

Таким образом, отказаться от путевки в случае госпитализации можно, если это подтверждено документально.

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