Жителям Подмосковья рассказали, как оформить самозапрет на кредиты

Жители Подмосковья могут подать заявление на установление запрета на заключение с ним договоров потребительского займа (кредита) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или с на едином портале государственных и муниципальных услуг. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жителя Шатуры.

Она уточнила, что соответствующий закон вступит в силу 1 марта 2025 года. Заявление подается бесплатно, аналогичным способом можно также снять самозапрет на кредиты. По ее словам, при обращении гражданина кредитная или микрофинансовая организации перед заключением договора должны будут запросить во всех квалифицированных бюро кредитных историй информацию о наличии в кредитной истории заемщика сведений о запрете.

«При наличии сведений о действующем запрете в кредитной истории заемщика на день запроса кредитная или микрофинансовая организации отказывают заемщику в заключении договора потребительского кредита (займа). В случае неисполнения данной обязанности кредитная или микрофинансовая организации не вправе будут требовать исполнения заемщиком обязательств по договору потребительского кредита (займа), если такой договор все-таки будет заключен», — добавила Фаевская.

Узнать другие подробности о механизме самозапрета можно здесь.

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