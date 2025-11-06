Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала о бесплатном предоставлении юридической помощи по трудовым спорам с работодателем. С таким вопросом к ней обратился житель Коломны.

По словам Фаевской, право на представление интересов в суде участниками государственными юридическими бюро и адвокатами имеют истцы при рассмотрении судами дел об отказе работодателя в заключении трудового договора, нарушающем гарантии, установленные ТК РФ; о восстановлении на работе; о взыскании заработка; о компенсации морального вреда. Раньше по этой категории дел для граждан предусматривалось только правовое консультирование и составление документов правового характера.

Получить все виды бесплатной юрпомощи могут малоимущие граждане; инвалиды I и II группы; ветераны Великой Отечественной войны; Герои РФ, Советского Союза, Социалистического Труда, Труда РФ; участники СВО и их семьи; пострадавшие в результате ЧС; многодетные родители.

В Подмосковье информацию о порядке предоставления бесплатной юрпомощи можно получить в Адвокатской палате региона. Ее телефон — 8 (499) 130-97-98. Список адвокатов, участвующих в государственной системе бесплатной юридической помощи, представлен здесь.

