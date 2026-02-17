Ирина Фаевская рассказала о порядке получения социального налогового вычета за обучение

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская разъяснила порядок предоставления социального налогового вычета за обучение.

По ее словам, получить вычет могут лица, оплатившие собственное обучение любой формы, очное обучение своего ребенка до 24 лет, очное обучение своего подопечного до 18 лет, очное обучение бывших подопечных, очное обучение брата или сестры до 24 лет, а также очное обучение супруга или супруги.

Вычет предоставляется за оплату обучения в организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности.

По расходам, понесенным с 1 января 2024 года, максимальная сумма расходов на обучение ребенка или подопечного составляет 110 тыс. рублей в сумме на обоих родителей, опекунов или попечителей. Для расходов, произведенных до этой даты, максимальный размер составляет 50 тыс. рублей на каждого ребенка.

Предельная сумма расходов на собственное обучение, а также обучение братьев или сестер составляет 150 тыс. рублей за календарный год. Это ограничение является совокупным для всех социальных вычетов, за исключением расходов на обучение детей и дорогостоящее лечение.

Для получения вычета требуется предоставить справку об оплате образовательных услуг. Это необязательно, если сведения о расходах были переданы образовательной организацией напрямую в налоговый орган.

Вычет можно получить как по окончании года через налоговый орган, так и до окончания года у работодателя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность оперативного предоставления мер поддержки участникам СВО.