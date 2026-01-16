Ирина Фаевская рассказала, учитывается ли стаж работы в странах бывшего СССР при назначении пенсии в России

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала, учитывается ли стаж работы в странах бывшего СССР при назначении пенсии в случае переезда в Россию.

По словам Фаевской, Россия предоставляет пенсионное обеспечение по старости гражданам, приехавшим из стран бывшего СССР. Однако, периоды работы в разных странах учитываются по-разному.

Например, в Соглашении о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза реализован территориально-пропорциональный принцип назначения пенсии. Согласно этому принципу, за стаж до 1 января 2021 года страны – участники выплачивают пенсии в соответствии с национальным законодательством и положениями Соглашения о гарантиях прав граждан государств – участников СНГ.

В случае отсутствия соглашения с государством – бывшей республикой СССР при назначении пенсии учитывается только стаж работы, приобретенный в таких странах до 1 января 1991 года. Работа после 1 января 1991 года учитывается в случае уплаты страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования России.

В отношении граждан РФ, работавших до 2022 года включительно на Украине и (или) на территории ДНР и ЛНР, установлен особый порядок учета пенсионных прав. В их стаж включаются периоды работы на Украине с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года; в ДНР и ЛНР – с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года; в Запорожской и Херсонской областях – с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.

